Côte d’Ivoire : 38 000 agents recenseurs pour compter la population à partir du 8 Novembre prochain

Le ministère du Plan et du Développement a annoncé la nouvelle date du Recensement général de la population et l’habitat de l’année 2021. Au cours d’une conférence de presse conjointe du ministère du Plan et du Développement et celui de la Communication ce jeudi 14 octobre 2021, la ministre Kaba Nialé a indiqué que le recensement se fera du 8 au 28 novembre 2021 sur tout le territoire ivoirien.

Pendant 21 jours, ce sont 38.000 agents recenseurs qui seront dans le pays pour compter les populations.

Pour la ministre en charge du plan et du Développement, le recensement général de la population et de l’habitat est une opération d’envergure nationale dont quelques objectifs principaux sont de déterminer la taille de la population et de mieux adapter l’offre statistique aux attentes des utilisateurs.

Elle a aussi expliqué que le début de la phase du dénombrement prévu pour le 1er novembre 2021 a été reporté au 8 novembre prochain du fait des facteurs essentiellement exogènes.

Le ministre de la communication des medias et de la Francophonie, par ailleurs porte parole du gouvernement a invité “toutes les composantes de la population, mutuelle de développement, guide religieux association de cadre” à s’y mettre pour que le recensement soit “un succès”.

Le coût de cette opération est 23, 9 milliards de Fcfa.

