Côte d’Ivoire :39 personnalités de la SOTRA décorées

L’Etat de Côte d’Ivoire, à travers le Ministère des Transports, a procédé à la décoration de 39 personnalités issues de la Société des Transports Abidjanais (SOTRA), de l’administration publique et du milieu des acteurs du transport routier. Tous ont été distingués dans l’ordre national du mérite ivoirien.

La cérémonie de décoration a eu lieu lundi 10 janvier 2022, dans l’enceinte de Sotra Industries à Koumassi, en marge de l’inauguration de la chaîne d’assemblage des véhicules Daily Ivoire “Made in Côte d’Ivoire”. C’était en présence du Premier Ministre Patrick Achi, du président du Conseil Économique, Environnemental, Social et Culturel, Dr Aka Aouélé et de plusieurs membres du gouvernement.

Au cours de cette cérémonie, les différents récipiendaires ont été faits Commandeur, Officier ou Chevalier dans l’ordre du mérite ivoirien pour leur dévouement au service de la nation. Recevant ainsi la reconnaissance de la nation ivoirienne toute entière.

Notons que parmi ces 39 récipiendaires figurent en bonne place les femmes exerçant au sein des ateliers de l’usine d’assemblage de véhicules à SOTRA Industries.

