Côte d’Ivoire: 4 braqueurs arrêtés dans la ville de Duekoué

Ils ont semé la terreur dans plusieurs régions de l’ouest du pays au point d’être fichés dans les fichiers de la police comme de véritables bandits recherchés.

Dans les région du Guémon, Cavally et du Tonpki, ces quatre (04) redoutés braqueurs présumés y ont laissé leurs traces.

Depuis des mois, ces malfrats étaient recherchés par les forces de l’ordre et de sécurité.

C’est chose désormais faite, ces individus sont hors d’état de nuire à présent à la grande satisfaction des populations de ces régions de l’ouest de la Côte d’Ivoire.

En effet, KOACI apprend de sources sécuritaires que ces individus, qui ont semé la terreur à l’ouest du pays ont été mis aux arrêts par les éléments de la brigade de gendarmerie de Duekoué.

Auteurs de plusieurs attaques à main armée, ciblées, braquages et autres méfaits dans les régions du Guémon, Cavally et Tonpki, ces malfrats sont présentement à la disposition des autorités compétentes pour répondre de leurs actes.

Ils avaient un mode opératoire bien ficelé qui promettait avec l’aide de certains complices de venir à bout de leurs victimes.

L’un de ces malfrats, arrêté à Duekoué n’a pas hésité de passer aux aveux en dénonçant ces trois autres complices parmi lesquels figure un receleur.

Leur stratégie funeste, ces individus n’ont pas hésité de la livrer à la suite d’un interrogatoire.

« On a été braquer sur la route de Fangolo. On a pris 8 millions là-bas. Après ça, on a été prendre une Mercedes encore. Il y a des gens qui nous donnent les positions. Ils nous informent qu’il y a quelqu’un qui vient avec l’argent. Nous nous avançons et allons prendre position pour l’attendre. Dès que la personne arrive à notre niveau, il nous appelle pour nous demander. Nous nous renseignons avec notre complice s’il est bien à notre niveau. Nous, on sort. Moi, je sors le premier et je regarde sa position. Quand je vois qu’il est presqu’à notre niveau, je fais signe à celui qui a l’arme qui sort à son tour », a expliqué le malfrat.

Les perquisitions effectuées aux domiciles de ces bandits auront permis de saisir un pistolet automatique, un chargeur, des munitions de pistolet et kalachnikov, trois motos et 520 000 francs CFA en fausses coupures.

Déférés au parquet de Guiglo, ils vont y répondre de leurs actes.

