Côte d’Ivoire / 5è Recensement Général de la Population : le démarrage de l’opération reporté au 08 novembre 2021

Le 5è Recensement Général de la Population et de l’Habitat de Côte d’Ivoire (RGPH 2021) initialement prévu du 1er au 21 novembre est décalé d’une semaine, soit du 08 au 28 novembre 2021 sur toute l’étendue du territoire national, a annoncé officiellement la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba.

L’information a été donnée en conférence de presse ce jeudi 14 octobre à Abidjan, en présence du ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Coulibaly, par ailleurs porte-parole du gouvernement.

« Premièrement, nous n’avons pas pu disposer à temps de suffisamment de salles pour organiser la formation des 28 500 agents recenseurs, notamment ceux d’Abidjan. Cette situation est réglée et la formation va commencer dès le 15 octobre au lieu du 11 octobre initialement prévu. Deuxièmement, afin de rassurer et protéger les agents recenseurs, il a été décidé la vaccination obligatoire contre la Covid-19 de tous les agents avant leur déploiement sur le terrain. Cette activité sera réalisée au cours de la période de formation. Ces contraintes nous obligent à envisager un report de la date de démarrage du recensement », a-t-elle expliqué.

Nialé Kaba a assuré que toutes les dispositions matérielles, humaines et financières ont été prises pour assurer le succès de cette opération. « Tout le matériel de recensement, dont 40 000 tablettes, est déjà disponible », a-t-elle affirmé.

Pour sa part, le ministre Amadou Coulibaly a invité toutes les composantes de la population, notamment les chefs traditionnels, guides religieux, leaders d’opinion, la presse, etc. à se mobiliser pour la réussite de cette opération afin de “permettre au gouvernement de mieux planifier le développement”.

Le RGPH 2021 est une opération de dénombrement de la population nationale, de collecte de données sur l’habitat, les infrastructures et les équipements publics. Il coûtera 23,9 milliards de FCFA et mobilisera plus de 38 000 personnes sur le terrain dont 28 500 agents recenseurs.

