Côte d’Ivoire: 8 enfants noyés dans la lagune Ebrié pendant une baignade

Voilà un nouveau drame qui secoue la ville d’Abidjan, la capitale économique ivoirienne quelques jours seulement après l’accident mortel d’Abobo Ndotré qui a fait 10 morts et plusieurs blessés. En effet, plusieurs enfants ont été portés disparus dans la lagune Ebrié au cours d’une baignade.

Dans la matinée de ce lundi 26 avril 2021, un autre drame vient de se dérouler à Abidjan, précisément dans la commune de Marcory au quartier Aliodan. En effet, d’après les informations rapportées, 8 enfants dont l’âge varie entre 11 et 16 ans ont quitté leurs maisons pour aller se baigner dans la lagune Ebrié. Et depuis, ils n’ont donné aucun signe de vie.

Malheureusement, depuis le début des recherches, les corps de six (6) d’entre eux ont pu être repêchés au niveau du Collège Victor Loba. Et dans l’attente de retrouver les deux autres sains et saufs, les recherches se poursuivent. C’est vraiment un coup dur pour les familles des enfants.

Nous leur souhaitons nos condoléances les plus attristées et souhaitons que les deux autres seront retrouvés le plus rapidement possible et en bonne santé.

