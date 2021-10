Côte d’Ivoire : 9 élèves du cycle primaire, secondaire et technique reçoivent le prix National Excellence CIE 2021

Neuf élèves qui ont brillamment réussi à leurs examens de fin de cycle primaire, secondaire et technique ( CEPE, Bepc, BAC A, BAC B, BAC C, BAC D, BAC E, BAC F et BAC G) ont reçu samedi le Prix National Excellence CIE 2021 à Abidjan.

Du CEPE au BAC, les récompenses allaient de 400 000 Fcfa à 1 million de Fcfa pour promouvoir des valeurs en mettant en lumière les plus méritants pour en faire des références.

“L’exemple de ces lauréats nous inspire et nous motive. C’est pourquoi nous tenons tant à mettre en lumière ces exemples car ils sont porteurs de ces valeurs fondamentales, vertueuses et bénéfiques pour l’ensemble de la société Ivoirienne.” a expliqué le DG de la CIE, Ahmadou Bakayoko qui a précisé la revalorisation, à compter de cette année, des frais d’écolage offerts.

Il a insisté sur le fait que l’entreprise du Groupe Eranove qu’il dirige, partage une “vision d’avenir d’une population Ivoirienne largement instruite et bien formée et dont les compétences sont en adéquation avec les besoins des opérateurs économiques”.

Pour Ahmadou Bakayoko : ‘Notre pays a besoin de ressources humaines qualifiées et il en va de l’avenir de la Côte d’Ivoire.’.

Ainsi au fil des années, ce sont plus de 200 lauréats qui ont été primés par la CIE, cela montre l’importance que l’entreprise accorde au mérite de l’excellence.

Enfin, notons que la cérémonie fut placée sous le double parrainage et la présence effective des Ministres Mariatou Koné (Ministre de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation), et Koffi N’Guessan (Ministre de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage).

