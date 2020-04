Côte d’Ivoire : À des fins électorales, le maire de Yopougon naturalise des étrangers illégalement

Enrayer la COVID-19 n’est visiblement pas la priorité du maire de Yopougon, M. Gilbert Kafana, comme plusieurs cadres du RHDP a d’autres projets plus importants que la vie des ivoiriens. Il travaille farouchement à la victoire du RDR aux échéances électorales prochaines.

À cet effet depuis bientôt deux semaines, en marge de l’opération d’enrôlement qui continue malgré les risques de propagation de la maladie à CORONAVIRUS, la mairie de Yopougon a débuté une opérations louche.

Sous le couvert d’une opération dite spéciale recommandée par le ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation qui a pour but ‘Le rétablissement d’identité et la transcription d’acte de naissance’,

le premier adjoint au maire M. Coulibaly Issoufou envoie des équipes dans les sous-quartiers de la commune pour collecter les extraits de naissances de leurs militants de nationalités étrangères. Après réception des documents, il fait établir pour ses partisans des certificats de nationalité et autres documents qui leur sera nécessaire dans le processus d’acquisition de leurs CNI.

Le but est de constituer un bétail électoral non seulement pour le RDR mais aussi et surtout pour le premier adjoint au maire, M. Coulibaly Issoufou futur candidat du RDR à l’élection municipale prévue dans 6 mois.

Dans cette entreprise de bradage de la nationalité ivoirienne à des fins politiques, c’est l’agent de l’Etat civile dédié, M. Youan Bi Boli Honoré, qui est chargé d’établir les extraits de naissances.

Le plus choquant c’est que tout le processus placé sous la supervision de Coulibaly Moussa, neveu du premier adjoint au maire, se déroule en l’absence des concernés qui ne se présentent que lorsqu’on a besoin de leurs empruntes digitales.

Alors que les malades dus à l’épidémie coronavirus se comptent par dizaine de cas confirmés par jour, le RHDP trouve l’occasion, à des fins électorales, de naturaliser frauduleusement des étrangers.

Au delà de la commune de Yopougon, ce processus de naturalisation se déroule sur toute l’étendue du territoire national dans le plus grand secret. Pendant ce temps, on maintient les ivoiriens avec le fameux slogan ”RESTEZ CHEZ VOUS”.

Pour ceux qui veulent mener leurs propres enquêtes, à Yopougon, cette opération se passe dans la salle de réunion de la direction du développement humain au premier étage du grand bâtiment de la mairie.

J’interpelle l’opinion publique nationale. Notre Côte d’Ivoire va nous échapper si nous ne prenons pas garde. C’est le moment d’agir ou jamais.

