Côte d’Ivoire: à l’occasion de son anniversaire la ministre surprend la toile avec un post d’elle (Image)

À l’occasion de la célébration de son anniversaire, la Ministre Mariatou Koné dévoile une photo rétro datant de 1979 qui suscite des appréciations. C’est avec cette ancienne photo d’elle prise en compagnie de ses amies du Lycée moderne de Sassandra en 1979, que Mariatou Koné, Ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, a attiré l’attention des internautes ces dernières heures, à l’occasion de la célébration de son anniversaire.

« Un an de plus, c’est toujours un retour dans le passé, une appréciation du présent et une projection dans le futur », a-t-elle posté sur sa page Facebook ce vendredi 24 septembre 2021, à l’occasion de la célébration de son anniversaire.

Cette photo de la Ministre Mariatou Koné, prise il y’a de cela 42 ans aujourd’hui, date de l’époque où elle était encore une élève. Aujourd’hui Ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation en Côte d’Ivoire, alors il faut dire que ce n’est pas par hasard que Mariatou Koné a préféré posté cette photo rétro à l’occasion de son anniversaire.

Sur la photo, la jeune Mariatou Koné est celle qui est accroupi avec les mains posées sur une balle et qui porte un tee-shirt sur lequel est marqué « MK ». Une photo qui suscite beaucoup d’appréciation des internautes à l’endroit de la Ministre Mariatou Koné qui souffle une bougie de plus.

Joyeux anniversaire à la Ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, Mme Mariatou Koné.

