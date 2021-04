Côte d’Ivoire/ Affaire déloger sans préavis : Hayek Hassan adresse un message fort au ministre de la promotion de la jeunesse

Hayek Hassan, jeune modèle de la générosité en Côte d’Ivoire s’est prononcé mardi sur la cas de la jeune fille qui avait alerté la toile suite à une descente musclée de la police venue déloger sans un préavis. Hassan appelle à la responsabilité du Ministre Mamadou Touré.

J’ai connu cette fille sur la rue des jardins tout juste en face de zino !

Je la voyais chaque jour se battre pour vendre ces sandwichs !

J’ai été intrigué une fois et j’ai garé mon véhicule !

J’ai décidé de goûter et elle m’a reconnue et m’a offert le sandwich !

C’était un délice !

J’avais posté sur la toile et j’avais même fait une invitation où eunice etc sont venus !

Elle a pri une côte et avait des retours d’expérience positive !

Elle était souriante mais surtout ambitieuse !

Un matin elle m’a appelé pour me dire tonton j’ai pri mon local je veux te livrer stp demain fait moi une petite vidéo pour que je fasse le montage pour lancer mon Shop !

Je l’ai fait et j’étais si fier d’elle !

Elle c’est battu sans demander l’aide de quelqu’un pour réussir !

Avec son sourire et non son corps !

Avec sa qualité de nourriture et non sa beauté !

Avec sa volonté et non des buzz !

Bref elle est un exemple vivant de cette jeunesse consciente que tout le monde veut promouvoir !

Mais cette jeunesse qui l’a défend quand il y a un souci !?

Cette jeunesse sur qui elle peut se reposer quand il y a un abus !?

Mr le ministre si vous ne venez pas en aide à cette jeune fille et si vous ne prenez pas ce dossier en main pour comprendre pourquoi cette destruction sans préavis !? Vous aurez enterré le rêve de beaucoup de jeune !

Des jeunes qui se sentent de jour en jour abandonné face à ces situations inexplicables !

Aujourd’hui cette fille voit sa vie basculer !

Aujourd’hui cette fille voit ses rêves brisés !

Aujourd’hui cette fille est dévastée !

Mr le ministre cette histoire ne peut pas rester sans suite car non seulement nous aurons perdu une battante mais aussi nous aurons enterré beaucoup de rêve en développement !

N’ayons pas peur des mots car tout n’est pas politique !

HH

