Côte d’Ivoire: affaire! L’ex-footballeur Abdoulaye Traoré indexé par d’autres femmes

Abidjan s’est réveillé ces derniers jours avec cette information peu ordinaire et pas honorable. Abdoulaye Traoré dit Ben Badi est écroué à la maca après avoir été accusé de viol avéré sur une fille de 19 ans. Les médias se sont rués sur l’affaire et en ont fait leur chou gras. Et cette médiatisation de l’affaire a permis à d’autres femmes qui disent avoir été violées par l’ex football de parler. Ainsi, sur Facebook deux d’entre elles se sont ouvertes. L’une qui prétend que Ben Badi l’a violé en 2016 dans des conditions qu’elle explique dans son post : “ce jour là, il avait un match au complexe (ndlr Yopougon) et nous étions là bas. Il a proposé de le déposer après. Quand je suis montée dans sa voiture je me suis endormie. Je ne sais pas comment après je me suis retrouvé dans un hôtel je n’étais plus consciente. Ce monsieur a abusé de moi.

Une autre dame se disant victime du footballeur a la retraite devenu membre du conseil économique social et culturel écrit ceci : “j’ai été victime de ce monsieur et personne ne m’a cru à l’époque.”

En attendant que la justice apporte plus d’éclaircissements sur cette affaire il faut avoir une pensée pour toutes ces femmes victimes de violences sexuelles dans le monde entier !

Operanews

Comments

comments