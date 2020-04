Côte d’Ivoire: affrontement inter-ethnique a Agbossou

D’une situation à une autre.

Tranquille ce dimanche écoutant du bon zouglou, je me retrouve en ce moment entre deux feux en train de gérer une crise communautaire entre Malinke et Agni. Tension très vive à notre arrivée malgré l’interposition de l’escadron de DAOUKRO venu en renfort aux éléments de la brigade de BONGOUANOU.

Les esprits se sont calmés. On n’a pu apaiser les deux camps. Un petit récule pour prendre un peu d’énergie et revenir sur les lieux.

Aucun mort n’est à déplorer contrairement à ce qui est annoncé (152 morts). Il y a des blessés dans les deux camps mais la situation est pour l’heure sur contrôle. Le Procureur, le Sous Préfet et les représentants du Députe de la localité Pascal AFFI que nous sommes tentent de maîtriser totalement la situation.

Un calme précaire prévaut ici mais tout va s’arranger dans les heures qui suivent.

Moronou

