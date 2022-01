Côte d’Ivoire: Al Moustapha libéré ce jour

Arrêté depuis un moment par la police suivi du transfert à la maison d’arrêt et de correction d’Abidjan, Touré Al Moustapha est bien désormais libre depuis cet après midi, nous rapporte AbidjanTv.net .

Touré Al Moustapha est désormais libre de tous ses mouvements. John Moutchatcho comme il se fait appeler a recouvré la liberté dans l’après-midi de ce vendredi 28 janvier 2022. Impliqué jusqu’au cou dans une sombre affaire de fraude sur des documents administratifs portant sur des attestations d’exonération du Sénat, Aladji Moussa Moustapha alias Touré Al Moustapha a été mis sous mandat de dépôt par le Procureur de la République Adou Christophe Richard et transféré à la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan (MACA ) en attendant l’ouverture d’un procès devant situer les uns et les autres sur l’ampleur de cette fraude.

