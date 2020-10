Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara félicite Dominique pour la construction du Groupe Scolaire d’Excellence Children of Africa d’Abobo

Le Groupe Scolaire d’Excellence Children of Africa d’Abobo a été inauguré hier jeudi en présence du couple présidentiel. Construit par l’initiative de la première Dame de Côte d’Ivoire, Mme Dominique Ouattara, le Président n’a pas manqué de félicité son épouse.

“Je félicite Dominique pour la construction du Groupe Scolaire d’Excellence Children of Africa d’Abobo.

Cet établissement moderne d’excellence, d’une capacité d’accueil de 700 élèves au primaire et au préscolaire,

favorisera la scolarisation et la qualité de l’éducation des enfants de la commune d’Abobo, dans un cadre agréable et stimulant.

Il contribuera ainsi à renforcer notre politique d’accès à l’éducation à tous les enfants ivoiriens, quels que soient leur sexe et leur condition sociale”, a-t-il déclaré.

Ci-dessous quelques images de la cérémonie d’inauguration du Groupe Scolaire d’Excellence Children of Africa d’Abobo.

Sapel MONE

