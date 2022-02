Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara renforce les capacités de l’armée ivoirienne

Je peux vous assurer que nous mettrons tout à votre disposition pour l’atteinte de vos objectifs ; a déclaré le chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara à l’armée ivoirienne à l’occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux de nouvel an à son endroit ce mercredi 02 février 2022 à Abidjan-Plateau.

Alassane Ouattara qui recevait toutes les composantes de l’armée ivoirienne à cette cérémonie les a rassurées quant à son engagement dans la lutte contre le terrorisme dans la sous-région, la lutte contre le trafic illicite en haute mer et la sécurité nationale.

Le chef de l’Etat a indiqué que le gouvernement ivoirien ne ménagera aucun effort pour mettre les moyens nécessaires à la disposition de ses forces de défense et de sécurité.

Il a également félicité les forces de défense et de sécurité pour leur courage et leur détermination, dans cette lutte contre les phénomènes du terrorisme et de la piraterie maritime qui sévissent depuis des décennies et prennent des proportions de plus en plus inquiétantes.

Il a fait remarquer qu’au-delà des efforts sous-régionaux déployés dans le cadre de la sécurisation du Golfe de Guinée, l’armée ivoirienne renforce activement ses propres capacités militaires et logistiques. « Je voudrais vous exhorter à garder le cap », a-t-il conclu.

Pour sa part, le général de corps d’armée, chef d’État-major, Lassina Doumbia a au nom de ses « frères » d’armes, rassuré le chef de l’Etat et son gouvernement quant à son engagement à protéger les institutions, les populations et les biens.

