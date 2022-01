Côte d’Ivoire : Alassane OUATTARA s’entretient avec Association des Institutions Supérieures de Contrôle ayant en Commun l’Usage du Français (AISCCUF)

Le Président de la République, Alassane OUATTARA, s’est entretenu, ce lundi 31 janvier 2022, avec les membres de l’Association des Institutions Supérieures de Contrôle ayant en Commun l’Usage du Français (AISCCUF), présents à Abidjan dans le cadre de la 9e Assemblée Générale de leur Association.

Le Chef de l’Etat a souligné l’importance de la Cour des Comptes dans la gouvernance des États et la nécessité pour cette Institution d’avoir un regard objectif sur la gestion des budgets.

La Représentante du Secrétaire Général de l’AISCCUF, Anastasia ILINE, a, pour sa part, indiqué que la 9e Assemblée Générale de leur Association sera l’occasion pour les participants de travailler sur des enjeux d’intérêt commun, notamment la manière d’adapter les méthodes et les objectifs de contrôle de la dette publique et la prise en compte des objectifs du développement durable.

Comments

comments