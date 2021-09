L’affaire “Bictogo a vendu l’oignon” avait fait le tour de la toile. Pour faire taire les rumeurs sur cette affaire, Adama Bictogo lors d’une émission ‘’ de la chaine Life Tv » avait donné de la voix.

«Mais c’est mon intelligence qui m’a permis de créer une société de produits frais en provenance de la Hollande il y avait des oignons, des carottes et des pommes de terres. J’ai été victime en 2002 quand il y a eu des crises, j’avais des bateaux entiers. Si c’est ça, Patrick Bédié avait la même société que moi, donc il est vendeur de riz ? Je crois que Bamba Moriféré est un homme qui doit se revoir », s’était-il défendu en répondant à Bamba Moriféré qui l’avait traité de vendeur d’oignons. Apparemment les cadres du parti Houphouëtistes reviennent de loin.

Puisqu’en outre Bictogo, Côte d’Ivoire : après l’affaire “Bictogo a vendu l’oignon ” un cadre du RHDP se signale aussi a fait une révélation sur sa vie. Le premier magistrat de la commune de Daloa lors des assises de la coalition des mouvements de l’emploi jeune et de développement (COMPED) tenues samedi à Yopougon a révélé qu’il a lui aussi vendu des mèches. « j’ai vendu des mèches donc actuellement je peux vous dire que je connais les différents types de mèches», a révélé l’édile de la population de Daloa aux jeunes. Avec ces deux cas qui sont légions d’ailleurs, on pourrait dire que les cadres du parti Houphouëtistes ont commencé petit à petit et aujourd’hui ils dirigent les grandes entreprises. Une manière pour dire aux jeunes de ne pas baisser les bras et surtout de penser à entreprendre.

