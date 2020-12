Côte d’Ivoire/Assinie: Fête de noël, madame Dominique offre des présents à la population

La Première Dame Dominique Ouattara a parrainé la 3ème édition de l’arbre de Noël initiée par la Mairie d’Assinie, le jeudi 24 décembre 2020.

La cérémonie s’est déroulée sur l’esplanade de la Mairie de la commune balnéaire en présence de Madame Chantal Poaty, Conseillère et représentante de la Première Dame, Madame Trazié Géraldo Lucie, Préfet du Département d’Adiaké, M. Joachim Gnazalé Hippolyte, Maire d’Assinie Mafia et de bien d’autres personnalités.

La Première Dame a profité du cadre de cette sympathique cérémonie pour faire des dons aux enfants, aux populations et à la Paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus d’Assinie-Mafia. En effet, l’épouse du chef de l’Etat a offert 200 sacs de riz, 200 sachets de pâtes alimentaires, 50 cartons de bidons d’huile, 25 cartons de tomates, 500 chaises, 500 bassines, 500 seaux et 100 lots de jouets aux enfants et aux populations d’Assinie. A la paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus de la localité, la Première Dame a offert 80 sacs de riz, 200 pâtes alimentaires, 40 cartons de bidons d’huile et 15 cartons de tomates. La Première Dame a également offert un don en espèce d’une valeur de trois (03) millions F CFA au Maire d’Assinie. La valeur globale de ces dons : 15 millions F CFA.

Madame Chantal Poaty, représentante de la Première Dame, a rappelé les liens étroits qui unissent Madame Dominique Ouattara aux populations d’Assinie-Mafia. En effet, chaque fin d’année, la First Lady a toujours apporté son soutien aux populations de cette localité à travers des dons de nature diverse.

Madame Trazié Géraldo Lucie, Préfet du Département d’Adiaké a remercié la généreuse donatrice.

M. Joachim Gnazalé Hippolyte, Maire d’Assinie-Mafia a également tenu à remercier la Première Dame pour ses constantes sollicitudes à l’endroit des populations d’Assinie.

Signalons que du 22 au 24 décembre 2020, les services de la Mairie d’Assinie ont parcouru douze (12) villages de la commune pour offrir des cadeaux aux quinze (15) meilleurs élèves des écoles primaires de la localité. Après la cérémonie de remise de dons, les personnalités présentes ont procédé à l’inauguration d’une aire de jeux à la Mairie d’Assinie.

