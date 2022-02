Côte d’Ivoire/ Autonomisation des femmes : le FAFCI, un instrument catalyseur

Devant la difficulté pour les femmes, en général et les plus vulnérables en particulier, d’avoir accès au crédit notamment à travers les systèmes bancaires classiques, la Première dame, Dominique Ouattara, a institué, dès 2012, le Fonds d’Appui aux Femmes de Côte d’Ivoire (#FAFCI), au capital d’un milliard de FCFA pour 10 000 bénéficiaires.

Le Président de la République, Alassane Ouattara a régulièrement apporté son soutien à cet appui financier au profit des femmes. Il a revu à la hausse le montant alloué à ce programme de financement de haute portée sociale. Ainsi, Alassane Ouattara a fait porter le capital du FAFCI à 10 milliards de FCFA, au profit de 122 000 femmes en 2017. Puis à 25 milliards de FCFA en 2021, permettant à près de 300 000 femmes de mener des activités génératrices de revenus.

Le FAFCI intervient dans divers secteurs d’activités, entre autres, l’entreprenariat, l’agriculture, la pisciculture, le commerce. Ce sont plusieurs femmes dans les localités de Man, Bondoukou, Korhogo, Bouaké, Dimbokro, Séguéla, Bouaflé, Guiglo, (…) qui ont bénéficié de financement dans le cadre du FAFCI.

9 ans après son lancement, le FAFCI a permis de redonner le sourire à de nombreuses femmes de Côte d’Ivoire, sorties désormais de la précarité.

Cette initiative a permis aux bénéficiaires de se prendre en charge, de vaincre la pauvreté et d’aider leurs familles à mieux vivre. La mise en œuvre du FAFCI a significativement amélioré les indicateurs de pauvreté. Le taux de pauvreté en Côte d’Ivoire est passé de 46,3% en 2015 à 39,4% en 2020.

Initialement consacré au financement de micro-projets, le FAFCI veut étendre son champ d’actions à la construction de marchés à travers le pays, a relevé Dominique Ouattara, le 13 juillet 2021 à Abidjan. Il est également prévu avec le FAFCI d’ouvrir un volet sécurité sociale pour les bénéficiaires, avec des assurances maladie, d’accident, de maternité et de vieillesse.

Outre, être d’un apport considérable à l’autonomisation des femmes, le FAFCI reste un indispensable facteur de paix et de progrès social.

CICG #GouvCI

