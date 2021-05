Côte d’Ivoire: bientôt nous procéderons au lancement de l’Awalé d’Or, un concours d’Awalé

La semaine dernière, un Internaute, sur ma page, m’avait interpellé, me reprochant d’être chrétien, au lieu de pratiquer une religion typiquement africaine. Je lui avais répondu que j’assumais ma foi chrétienne, sans complexe, autant que j’assumais ma culture africaine, sans complexe. C’était en connaissance de cause. La foi en une divinité universelle, n’empêche pas la défense d’un patrimoine culturel particulier. Et vice versa.

Ce dimanche, jour de Dieu, je suis particulièrement heureux de vous annoncer que bientôt, très bientôt, nous allons engager un projet qui me tient particulièrement à cœur, en rapport avec la défense de notre patrimoine culturel : l’Awalé. Ce jeu traditionnel que j’ai découvert lors des pérégrinations de mon défunt père, un instituteur amoureux de sa terre et de sa culture. Un amour qu’il a transmis à sa progéniture et que nous allons partager avec vous, en le vulgarisant davantage.

Bientôt, très bientôt donc, nous procéderons au lancement de l’Awalé d’Or, un concours d’Awalé, destiné à récompenser les meilleurs joueurs d’Awalé en Côte d’Ivoire. Vous aurez de plus amples détails de ce projet qui a été présenté au ministre des Sports, Paulin Claude Danho, qui l’a adoubé, d’autant que cela fait partie de sa vision des sports traditionnels ivoiriens en général, pour lesquels il souhaite une meilleure implication des citoyens.

Pour mon père, pour notre culture ivoirienne et africaine, nous sommes, désormais un ambassadeur de l’Awalé, un jeu extraordinaire de mathématique, de stratégies et globalement d’intelligence. Nous allons rendre ce jeu sexy, moderne et accessible, parce que nul ne fera la promotion de nos sports traditionnels, à notre place. Bref. Vous en saurez davantage dans les jours à venir. Dieu nous donne la bonne compréhension !

