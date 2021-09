Côte d’Ivoire / Bon à savoir : La Cité De L’indenié

Située à l’Est de la Côte d’Ivoire, à environ 210 Km d’Abidjan, Abengourou est une cité paisible et chaleureuse où il fait bon vivre.

Chef-lieu de région et capitale du royaume de l’Indénié-Djuablin, Abengourou tire son origine de « n’pé kro » qui signifie en langue Ashanti : « Je n’aime pas les histoires ». Une appellation qui colle parfaitement avec le calme et la quiétude qui caractérisent, cette ville moderne au riche patrimoine culturel. En effet, »la cité de la paix » comme son nom l’indique, regorge d’innombrables richesses touristiques qui attirent chaque année de nombreux touristes.

Le visiteur de passage dans la ville pourra s’imprégner de la richesse du patrimoine akan symbolisé par le musée royal, antre sacrée où se retrouve toute la symbolique du royaume. Parures, attributs du pouvoir et objets de culte y sont exposés.

Outre ce lieu sacré, d’autres sites et merveilles touristiques sont à découvrir. Le musée Charles Bieth et sa célèbre école de peinture, le conservatoire des arts et métiers d’Abengourou (CRAMA), la résidence de feu le président Félix Houphouët-Boigny, le musée de Béttié, les cérémonies culturelles telles que la fête des ignames, les danses de réjouissance (abodan, le kiniankpli, le grolo) ou encore les festivités marquants les funérailles ou l’intronisation du roi, sont autant de lieux et cérémonies qui à coup sûr, étancheront la soif de découverte du voyageur.



Le top 3 de Jovago

1- Le Musée des attributs royaux

Situé au sein de la cour royale, le musée des attributs royaux demeure à ce jour l’un des lieux touristiques les plus visités de la ville. Les parures et objets de culte s’y trouvant donnent un aperçu de la richesse du patrimoine culturel des Agnis Indénians, peuples autochtones.



2- Le Musée Charles Bieth

Créé en 1969, ce musée a pour particularité d’abriter en son sein l’une des plus célèbres écoles de peinture du pays : l’école Charles Bieth, d’où sont issus de grands noms de la peinture africaine tels que Aboudia et Drissa DIARRA.



3- La fête des ignames

Rendez-vous incontournable de la culture Akan (Agni, Abidji et Baoulé), la fête des ignames marque la fin des récoltes et le début de l’année en pays Akan. Célébrée à différentes dates selon les régions, elle donne lieu à des cérémonies rituelles et à des festivités somptueuses qui tiennent en haleine le royaume durant toute une semaine.



Restaurants

A Abengourou, et dans toute la région de l’Indénié-Djuablin, la gastronomie est un art. En effet, la ville compte plus d’une centaine de maquis et de restaurants où vous retrouverez en plus des classiques de la gastronomie ivoirienne, les spécialités locales telles que l’«assiakloua», le «dabietro», le «nvieletro» et surtout l’«alliê», tubercule servant souvent d’accompagnement.



Shopping

Faites un tour le long des artères du centre-ville et vous pourrez apprécier les parures, étoffes et accessoires typiques du royaume akan ainsi que des articles en tout genre.

Hôtels

La ville d’Abengourou regorge d’une multitude d’établissements hôteliers, pour tous les budgets.



Insolite

A Abengourou, la tradition tient une place importante dans le quotidien des populations. Les génies et autres âmes ancestrales sont régulièrement consultés par les populations qui recourent à des « Kômians », des prêtesses traditionnelles qui se retrouvent dans les monastères d’Aniassué et Tanguelan.



Narcisse Kassi

