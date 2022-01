Côte d’Ivoire / Bouake : le SYNARES de L’UAO prend des dispositions

Le Syndicat national de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (SYNARES) a produit un communiqué hier vendredi 7 janvier 2022 relativement à l’humiliation de certains enseignants-chercheurs de l’UAO par des étudiants. Le SYNARES a témoigné sa solidarité à leurs collègues agressés et a condamné cette agression.

Vous avez regardé, la vidéo de l’humiliation de certains enseignants-chercheurs de l’UAO par une bande d’étudiants. Vidéo qui a fait le tour du monde avec des milliers de vues sur YouTube et de partages sur les pages sociales même celles du célèbre activiste « Christ Yapi

Le SYNARES UAO voudrait d’abord témoigner sa solidarité aux collègues agressés dans leur lieu de travail. Le SYNARES UAO condamne ensuite, avec véhémence, cette agression qui trouve son terrain fertile dans la mauvaise gestion de l’Université de Bouaké dirigée par Prof. Kouakou Koffi.

L’ultimatum lancé par le SYNARES UAO à la présidence de l’UAO pour satisfaire à toutes nos revendications expire aujourd’hui vendredi 7 janvier 2022, à 24 H. Passé ce délai, le SYNARES UAO se réserve le droit d’entreprendre toutes actions (inter)syndicales pour faire prévaloir les intérêts supérieurs des enseignants-chercheurs de l’UAO.

Le SYNARES UAO se félicite déjà de L’extraordinaire mobilisation des enseignants qui se traduit par les nombreux appels et les messages d’adhésion reçus au secrétariat général de notre organisation. En témoigne surtout la motion de soutien du SAGEC adressée au SYNARES UAO.

Par ailleurs, l’intersyndicale des enseignants et du personnel administratif et technique dont le porte-parolat est toujours assuré par le camarade Togba Philippe et Gapéa Emerson, convoque les bureaux syndicaux des structures membres de l’intersyndicale à une importante réunion de concertation pour préparer l’assemblée générale de l’intersyndicale dont la date et le lieu seront communiquées ultérieurement.

La rencontre de l’intersyndicale est prévue le lundi 10 janvier 2022 de 12h à 14h à la Salle de conférences de la vice-présidence (Campus 1).

Sont invités à cette réunion de l’intersyndicale, les responsables des structures ci-dessous et les membres de leurs bureaux : SYNARES, SAGEC, SYNAPOCI, SYNAPECI, SYNIOCI, IPAT/MERS-UAO

« C’est la lune que le SYNARES UAO montre. Ne regardez point le doigt qui indique cette lune! »

Comments

comments