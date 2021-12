Côte d’Ivoire / Carte nationale d’identité : la CNI établie en 2009 expire le 31 décembre 2021, rappelle le DG de l’ONECI

Dans le cadre de ses rencontres périodiques avec les médias, le directeur général de l’Office nationale de l’état civil et de l’identification (Oneci), Sitionni Gnénin Kafana, a rappelé, le mardi 30 novembre 2021 à Abidjan, que la Carte nationale d’identité (Cni) établie en 2009 expire le 31 décembre 2021, comme constaté.

La validité de cette Carte arrivait à son terme initialement en 2019. Elle a été prorogée à plusieurs reprises par le gouvernement.

« A compter du 1er janvier 2021, les détenteurs de la Carte d’identité de 2009 verront leurs opérations avec ce document limitées », a déclaré avec insistance le DG de l’Oneci.

Rassurant que le dispositif installé sur l’ensemble du territoire est capable de délivrer les Cartes dans un bref délai, Sitionni Gnénin Kafana a appelé les populations non encore enrôlées à le faire avant la date arrêtée.

Selon lui, des mesures seront certainement prises à cette date par le gouvernement pour les détenteurs des récépissés d’enrôlement de la nouvelle Carte.

Il a souligné l’importance de la production de ce document pour le gouvernement. « La nouvelle Cni en plus d’être biométrique, est électronique. Elle dispose de nombreux éléments novateurs contrairement à l’ancienne Carte pour assurer la sauvegarde des données des détenteurs et faciliter leurs opérations en Côte d’Ivoire et au-delà », a-t-il expliqué.

Faisant le point, il a fait savoir que seulement 3,5 millions de personnes ont été enrôlées sur 6,5 millions visées, en lien avec l’opération de 2009. Parmi elles, 2,4 millions pour le renouvellement et 1,1 million pour les nouvelles demandes.

Comments

comments