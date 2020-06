Côte d’Ivoire/CEPE et entrée en 6e 2020: les tout-petits au front, ce matin

593 480 candidats, dont 6 596 candidats libres, des classes de CM2 affrontent les épreuves du Certificat d’Etudes Primaires élémentaires (CEPE), conjointement au deuxième examen blanc des candidats officiels, tel qu’a annoncé, le jeudi 18 juin par la Directrice des Examens et Concours (DECO), Mme Dosso Nimaga Mariam.

Repartis en effet, dans les Inspections de l’Enseignement Préscolaire et Primaire (IEPP) des directions régionales et départementales de l’éducation du pays, les tout-petits composent ce mardi 23 juin, sous un temps particulièrement pluvieux, et dans un contexte de crise sanitaire dont fait face le monde entier, et particulièrement la Côte d’Ivoire, où le nombre de cas confirmés ne fait qu’augmenter.

L’Exploitation de texte, l’Eveil au milieu, l’Orthographe et les Mathématiques sont les disciplines auxquelles ils devront se soumettre, pour obtenir leur ticket pour l’enseignement secondaire.L’on se le rappelle, la ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle a décidé de la suspension de l’évaluation finale du CEPE et de l’entrée en sixième du fait de la pandémie à coronavirus.

Brigitte GBAGBO

