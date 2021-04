Côte d’Ivoire: cinq (5) dangereux gangsters interpellés par la police dont un tué

Ils semaient la misère dans la capitale économique Abidjan. 05 redoutables bandits au sein d’un gang bien organisé ont été arrêtés par l’unité d’intervention de la police nationale (UIPN) au cours d’une opération déclenchée du vendredi 26 au samedi 27 mars 2021.



C’est le bilan d’une opération minitieusement menée par le commissaire Diabaté Mohamed et ses hommes de l’UIPN dans la capitale économique Abidjan. 05 bandits et non des moindres parmi les gangs fichés dans les registres ont été arrêtés week-end dernier. La liste de leurs crimes en témoignent d’ailleurs. Ce sont :

Attaque d’une entreprise de vente de matelas 2.800.000 Fcfa emportés

Attaque d’une imprimerie à Koumassi zone industrielle 6.000.000 Fcfa emportés

Vol à main armée au lycée Ste Thérèse à Koumassi Prodomo 6.000.000 Fcfa emportés

Attaque d’une Société de Transit à Treichville au niveau du commissariat du 2ème arrondissement 12.000.000 Fcfa emportés

Attaque de la fédération ivoirienne de basket-ball 2500 $ soit 13.000.000 Fcfa emportés

Leur déclin est arrivé suite à l’interpellation le vendredi soir du chef de gang Diallo Alfa Abdoulaye Alias Alfa, identifié dans l’attaque à main armée de la fédération ivoirienne de basket-ball le mercredi 24 mars dernier. Pendant que l’homme logeait dans un hôtel dans la commune de Treichville, il a été surpris par une équipe de l’UIPN à ses trousses. La perquisition alors menée, a permis saisir la somme de 200$ et de décrocher sa collaboration aux fins de rattraper ses acolytes.

Sessouma Bakary alias Bako, Kouamé Kouadio Laurent, Cissé Fousseni, Kame Mahan Ange Armel ont ainsi été interpellés chacun depuis sa cachette, au moyen d’un véritable stratagème monté par le commissaire Diabaté Mohamed.

Au cours de l’opération, l’un des bandits qui a voulu couvrir sa fuite en ouvrant le feu a été définitivement mis hors d’état de nuire.

En outre, les malfaiteurs projettaient de lancer une nouvelle attaque dans le quartier de Riviera Abatta dans la commune de Cocody samedi 27 mars quand a sonné la fin de leur apogée.

Ayant échappé aux forces de l’ordre, un dernier membre du groupe court toujours dans la vile.

Il a été saisi au total sur les malfaiteurs la somme de 1800 dollars, un pistolet automatique, et une moto.

Perle Lola

