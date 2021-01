Côte d’Ivoire : Comment intégrer la Douane

L’ENA est une école qui forme en plusieurs filières reparties en deux écoles.L’ecole de la gestion économique et financière (EGEF) et l’école de la gestion administrative et de la diplomatie (EGAD).

L’EGEF forme les cadres du trésor public,les impôts,des douanes,du ministère du commerce et du ministère de l’économie et des finances.

Quant à L’EGAD,elle forme les cadres du ministère des affaires sociales,les officiers des affaires maritimes et portuaires,les diplomates et les administrations civils.

FORMATION



La formation de L’ENA varie selon les cycles, pour le cycle supérieur la formation dure 30 mois.Pour le cycle moyen supérieur la formation dure 24 mois et enfin pour le cycle moyen la formation dure 18 mois.



DIPLÔMES ET CONDITIONS

Être Ivoirien,ayant pour le cycle moyen comme diplôme Bac ou équivalent et être âgé de 18-33 ans, cycle moyen supérieur (bac+2/BTS/licence)(18-35 ans) et cycle supérieur (Master/Maîtrise)(18-38 ans).

NB: l’obtention du bac ou diplôme équivalent est obligatoire.Même pour ceux qui passeront le cycle supérieur et moyen supérieur.

Les dossiers sont un casier judiciaire, extrait d’acte de naissance, certificat de nationalité.

NB: l’obtention du concours se fait en trois phases : 2 phases écrites (présélections et sélections) et une phase orale.



POUR CEUX QUI VEULENT ÊTRE DOUANIER



NB:BAC ou équivalent : contrôleur ou lieutenant des douanes.

BTS/LICENCE: Inspecteur ou capitaine des douanes.

MASTER/MAÎTRISE :COMMANDANT ou administrateur DES DOUANES.

Par la Fonction Publique aussi: Encadrement Des Douanes avec le BEPC.

NB: Le concours n’est pas lancé chaque Année.

DOUANE

Comments

comments