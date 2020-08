Côte d’Ivoire : Communiqué du ministre de la sécurité et de la protection civile

Les manifestations enregistrées en Côte d’Ivoire poussent le gouvernement à réagir. Dans un communiqué en date de 13 août, le ministre de la sécurité et de la protection civile condamne avec la plus grande énergie ces actes commis depuis la veille de l’annonce de la candidature du Président Ouattara, pour un troisième mandat. Ci-dessous le communiqué .

Suite à l’appel à manifester de certaines formations politiques de l’opposition, au mépris des procédures administratives légales permettant d’encadrer les marches et de garantir la sécurité des participants et des populations, nous constatons avec regret, l’organisation, depuis quelques jours, de manifestations dans certaines villes de notre pays.

Ainsi, les lundi 10 et mardi 11 août 2020, la ville de Daoukro a été le théâtre de pillages, d’agressions et de dérives communautaires qui ont malheureusement occasionné des décès, plusieurs blessés et des destructions de biens.

Toujours dans cette dynamique de défiance de l’autorité de l’Etat et malgré l’absence d’autorisation, des manifestations, parfois d’une rare violence, ont été organisées par une partie de l’opposition, ce jeudi 13 août 2020, dans certaines villes de notre pays.

Ainsi à Bonoua, nous déplorons des pertes en vies humaines, l’agression du Commissaire de police, le pillage et l’incendie du Commissariat et de la brigade de gendarmerie ainsi que le saccage des domiciles des agents de forces de l’ordre.

Dans d’autres villes, des barricades ont été érigées et des pneus incendiés, empêchant les habitants de à vaquer à leurs occupations.

Tout en s’inclinant devant la mémoire des victimes de ces actes odieux, le gouvernement présente ses sincères condoléances à leurs familles. Le gouvernement marque sa solidarité avec les blessés et salue le professionnalisme et l’esprit républicain de nos forces qui ont permis d’éviter un bilan plus lourd. Il tient à rassurer les Ivoiriens quant à sa détermination à ne pas laisser s’installer le désordre.

Le Gouvernement prend à témoin la Communauté nationale et internationale sur le caractère illicite et violent de ces manifestations.

Le Gouvernement s’engage à agir, avec la plus grande fermeté, et à ne tolérer aucune entrave à la quiétude des Ivoiriens, à la liberté de circulation des personnes et au bon fonctionnement de l’activité économique sur toute l’étendue du territoire.

Enfin, le Gouvernement informe les populations que les instigateurs de ces troubles et leurs auteurs répondront de leurs actes devant la justice.

Général Diomandé Vagondo

Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile

Sapel MONE

