Côte d’Ivoire: Conflit à Bingerville

Conflit foncier dans le village de Koffikro situé dans la commune de Bingerville, après les agissements de l’unité de police GMI, convoyé par l’opérateur immobilier Diomandé Gbey qui gaze au quotidien les Villageois de Koffikro.

C’est autour des villages voisins, tel que Elokaté, Elokato, Akouai Agban et Mbatto Bouaké de semer le trouble dans le village de Koffikro.

Armée de machette, de couteaux, de marteaux et de cailloux etc… les villages voisins cité, ont agressés violemment des familles dans le village Koffikro. Le bilan fait état de plusieurs blessés enregistré, des habitations complètement détruites, des boutiques et magasins pillé, par les villages voisins.

Le tout sous le regard silencieux de l’unité de police GMI.

Après plusieurs publication pour dénoncer ces agissements d’agression de vandalisme et odieux de la police GMI et des différents villages voisins qui troublent la quiétude des habitants de Koffikro.

Le Ministère de la construction où même le Premier Ministre Patrick Achi sont restés pour l’instant silencieux face à ce conflit foncier qui fait rage dans la zone Koffikro. et qui a déjà fait des victimes.

