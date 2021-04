Côte d’Ivoire/ Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel : Aka Aouéle s’engage à renforcer toutes les activités qui ont trait à la continuité de l’action institutionnelle

Nommé le 06 Avril 2021 à la tête du Conseil Economique Social Environnemental et Culture le nouveau ministre, été accueilli ce jour au siège de l’Institution.

La cérémonie de passation de charge s’est tenue en présence de l’ensemble des membres de l’Assemblée consultative.

La remise des charges s’est faite entre le nouveau Président et le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République, Monsieur Abdourahamane CISSE, en lieu et place de Charles Koffi DIBY, décédé le 07 Décembre 2019.

A cette occasion solennelle, Dr Aka Aouéle s’est engagé à renforcer toutes les activités qui ont trait à la continuité de l’action institutionnelle.

“En ma qualité du Président du Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel de Cote d’Ivoire, J’entends ,au regard de l’excellent travail déjà entamé, renforcer toutes les activités qui ont trait à la continuité de l’action institutionnelle, à la consolidation de la coopération internationale ,ainsi qu’au rapprochement que notre chambre consultative devrait opérer auprès de nos populations.

Toute chose qui permettrait de mieux sonder leurs préoccupations et ainsi de mieux traduire leurs aspirations .Ce dernier point nous invite à identifier et à adresser les défis nationaux et internationaux notamment, en matière environnementale et culturelle,” a-t-il dit.



