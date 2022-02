Côte d’Ivoire : construction du marché de gros et de détail de Yopougon à grand part

Longtemps attendu par la population de la plus grande commune d’Abidjan avec plus d’un million d’habitants, Yopougon aura bientôt son marché de gros et de détail situé du côté de la Gesco Manutention.

D’un coût global de 20 milliards FCFA financé par l’Agence française de développement (AFD), cette infrastructure qui se veut ultra-moderne sera bâtie dans 18 mois sur une superficie d’environ 7 hectares.

Elle va offrir aux commerçants 6 000 places-étals et accueillir entre autres des sièges d’entreprises (5 724 m²), des chambres froides, une cinquantaine de boutiques, des supérettes, une pharmacie, un parking, un commissariat de police, un centre de secours, un centre de santé, une crèche et un espace dédié à la gent féminine.

L’ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, Jean-Christophe Belliard, a effectué une visite le 1er février sur le site pour s’imprégner de la réalisation du projet.

Pour les autorités municipales, la réalisation de ce projet d’envergure, dont les travaux vont démarrer incessamment est une réponse au manque d’infrastructures de commerce ainsi qu’à l’exercice des activités économiques dans un cadre sain et informel dans la commune.

Le marché de gros et de détail de Yopougon va générer des milliers d’emplois pour les jeunes et les femmes, ce qui contribuera ainsi à la réduction du chômage dans la plus grande commune de Côte d’Ivoire” , a déclaré Issifou Coulibaly, le représentant du maire Gilbert Kafana Koné.

Il convient de souligner que la réalisation du marché de gros et de détail de Yopougon est un vieux projet de la municipalité qui a connu mainte fois des reports. A l’origine, l’ouvrage devrait être bâti sur le site actuel occupé par le centre commercial Comos.

