Côte d’Ivoire : consultations médicales gratuites des personnes âgées de 50 ans et plus à Tiassalé

Après la première édition qui eut lieu le15 jullet 2021, Alpha Sanogo (Directeur des Affaires Financières au Ministère de la santé publiques) a fait parler une fois de plus son cœur à travers le parrainage de la seconde édition de la journée de consultations médicales gratuites des personnes âgées de 50 ans et plus, ce jeudi 09 septembre 2021, à l’école Maternelle Plateau de Tiassalé.

À l’aube les premiers patients ont fait leur apparition audit centre de consultations. Ce sont plus de 400 personnes qui ont été accueillies par les agents de l’ONG Fil d’Ariane, structure chargée du suivi des consultations dans les spécialités telles que la cardiologie, l’ECG, la diabétologie, la radiologie, la rhumatologie, l’ophtalmologie, la glycémie et la médecine générale.

Visiblement heureux, les visiteurs ont salué cette initiative, non sans adresser des mots de remerciements et de bénédictions à l’endroit du parrain Alpha Sanogo .

L’engouement en raison de l’engouement, la journée du vendredi 10/09/21 est réservée aux populations de la commune de N’douci.

lecourrierquotidien

Comments

comments