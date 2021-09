Côte d’Ivoire : coup dur, fermeture du site de prière de la «guérisseuse» de Kolia

La préfecture met fin aux activités de Adissa Touré. Les occupants sommés de quitter les lieux

Une très mauvaise nouvelle pour les partisans de dame Adissa Touré. La préfecture vient de prendre un arrêté préfectoral instituant la fermeture du site de prière de la « guérisseuse » de Kolia.

Depuis quelques mois Dame Adissa Touré defrayait la chronique dans la région de la Bagoué pour ses « miracles ». Les populations venaient de toutes les contrées du pays, même de l’extérieur pour assister aux croisades de prière.

Mais depuis ce 15 septembre, le préfet de la région de la Bagoué, Monsieur Amani Tiemoko vient de signer un arrêté mettant fin aux activités de la dame. Pour rappel es activités avaient été suspendus depuis le 10 Septembre mais les visiteurs étaient toujours présent sur les lieux.

Les raisons qui motivent cette décision sont: l’occupation des infrastructures scolaires par les visiteurs de la dame en cette rentrée scolaire, les désagréments causés sur les riverains par les personnes en quête de guérison miraculeuse, la prévention de certaines maladies et la menace djihadistes qui plane sur le nord du pays.

Pour toutes les raisons évoquées plus haut, le préfet a donc décidé de la fermeture pure et simple du site de prière de Dame Adissa Touré à Kolia. Les occupants du site de prière à l’exception des propriétaires et résidents du quartier sont sommés de quitter les lieux le plus tôt possible.

Cette décision du préfet est un coup dur pour les partisans de Dame Touré Adissa et surtout une frange partie de la population qui menait des activités économiques en rapport avec le déploiement massif des visiteurs dans la ville. Aussi faut-il noté que cette nouvelle sera appréciée par ses nombreux détracteurs qui l’accusaient de certaines pratiques « occultes » qui portaient atteinte à l’image de l’islam.

