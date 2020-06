Côte d’Ivoire/Covid-19: des acteurs nationaux du traitement sécuritaire et de l’inhumation des victimes instruits

La plateforme de réduction des risques et de gestion des catastrophes, structure liée à la primature, a tenu du 22 au 23 juin 2020, un atelier de renforcement des capacités de ceux qui ont la gestion quotidienne des corps.

Ce séminaire s’est tenu en prélude à l’ouverture prochaine des centres de dépistage et de déclaration des morts du Coronavirus, à Man et à travers des capitales régionales du pays. Au cours de cette rencontre, le représentant du Secrétaire exécutif de la plateforme nationale de réduction des risques et de gestion des catastrophes Dr. Doumbia Major, a mis en exergue, les acquis de la Côte d’ Ivoire, grâce à son adhésion à l’ initiative des centres d’ excellences de l’ Union européenne pour la réduction des risques liés aux matières nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC). Il a par ailleurs, insisté sur l’importance de la formation des acteurs du domaine du traitement et de l’inhumation des victimes de la Covid19.André Ba Yao, Secrétaire général 2, représentant le Préfet de la région du Tonkpi, a invité le système sanitaire local à réussir cet autre défi du combat contre le Coronavirus.

S. T (Une correspondance particulière)

