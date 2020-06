Côte d’Ivoire/Covid-19: l’Unesco outille 25 inspecteurs, encadreurs pédagogiques et enseignants de l’Education nationale

En vue de soutenir l’Etat de Côte d’Ivoire dans la lutte contre la pandémie à coronavirus, dans le secteur éducatif, L’Organisation des Nations unies pour l’Education, la Science et la Culture (Unesco) a outillé 25 inspecteurs, encadreurs pédagogiques et enseignants, pour la réalisation d’une bibliothèque de ressources éducatives libres (REL), selon un document dont copie a été transmise à la rédaction de « AbidjanTV.net ».Les disciplines retenues, pour cette première phase, à en croire ledit document sont le Français, l’Anglais, les Mathématique, les Sciences de la vie et de la terre et la Physique et la Chimie. Ce projet, poursuit la note, s’inscrit dans l’accompagnement du ministère de l’Education Nationale, pour la réponse au Covid-19 dans le cadre de l’offre d’enseignement à distance, vise à outiller les personnels éducatifs dans la création des REL nationales afin de constituer une base d’information exploitable en ligne. Un sondage sur l’opinion des jeunes sur le retour à l’école été initié par le réseau de jeunes U-Report soutenu par le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef).44 % des 67 000 jeunes qui y ont participé ont indiqué n’être pas retournés à l’école alors que 43 % ont déclaré que leur classe n’avait pas repris, même si les écoles étaient officiellement ouvertes. Les résultats détaillés de ce sondage sont disponibles ici https://cutt.ly/3uFAJsp

Soulignons que la situation épidémiologique du 14 au 20 Juin 2020, en Côte d’Ivoire se présente comme suit : 6 874 cas confirmés ; 2 942 cas guéris et 49 décès. En Afrique : 286 141 cas confirmés ; 132 412 cas guéris et 7 693 décès.

Dans le monde, l’on note 8 546 919 cas confirmés, 4 195 274 cas guéris et 456 726 décès.

Brigitte GBAGBO (Source/Sercom Système des Nations Unies pour le Développement-Côte d’Ivoire)

