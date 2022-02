Côte d’Ivoire: décès de l’ancien baron du café-cacao, Lucien Tapé Doh

Un proche de feu Lucien Tapé Doh, ancien parton de la Bourse du café-cacao (Bcc) a fait des confidences à AbidjanTv.Net ce samedi 26 février 2022, suite à l’annonce de son décès.

Un patron et un père

«J’ai perdu Tapé Doh était un grand homme. Il était généreux et spontané», a souligné Marc Bonzou, un de ses proches collaborateurs à l’ex- Bourse du café-cacao (Bcc)

La Côte d’Ivoire a perdu un grand Monsieur

Avant d’ajouter: «C’est avec consternation que j’ai appris la nouvelle du décès de mon patron ce matin. C’est une grosse perte pour moi et j’imagine, pour sa famille biologique et pour son village. La Côte d’Ivoire a perdu un grand Monsieur. Mais, comme on dit, les grandes douleurs sont muettes, je suis dévasté».

Puis, l’ancien chargé de communication de la défunte Bcc de raconter Tapé Doh. «Les ordonnances médicales de personnes inconnues, il en recevait pratiquement tous les jours. Les problèmes de familles et autres sollicitations étaient les dossiers à régler au quotidien. Quand, il avait de l’argent, il n’hésitait pas», a-t-il fait savoir.

Un exemple qui est revenu à la mémoire de ce proche de Tapé Doh est celui-ci: «Il y a 15 ans de cela, un matin, une jeune dame est venue au bureau. Elle voulait rencontrer le patron. Elle a expliqué que son désir était d’aller en Allemagne.

S’offrir le billet d’avion

Mais, elle n’avait pas les moyens de s’offrir le billet d’avion. Pendant une séance de prière, une voix intérieure lui a dit d’aller voir Tapé Doh. Alors, je l’ai introduite auprès du patron.

Figurez-vous que séance tenante, le patron a demandé à sa secrétaire d’appeler une agence de voyage. La jeune dame s’est envoyée pour l’Allemagne le lendemain soir. Vous voyez comment il était bon? Il avait la main sur le coeur. Et, les exemples de ce genre sont nombreux».

Lucien Tapé Doh, un ancien baron de la filière café-cacao, a tiré sa révérence

Rappelons que Lucien Tapé Doh, un ancien baron de la filière café-cacao, a tiré sa révérence ce samedi 26 février 2022.

