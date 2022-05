Côte d’Ivoire: démolition d’un immeuble a risque dans la commune d’Abobo

Bâti sur le lot n° 223, ilot 75 du lotissement dénommé AKOU NOÉ extension dans la commune d’Abobo, un immeuble de type R+2 présentant un risque énorme d’effondrement, a été démoli le vendredi 13 mai 2022, par la Brigade d’Investigation et de Contrôle Urbain du MCLU.

Érigé sans autorisation de construire, ce bâtiment vétuste et habité, risquait de céder à tout moment en raison des malfaçons flagrantes qu’il présentait.

Aussi, dans le souci d’éviter un sinistre qui pourrait engendrer des pertes en vies humaines, le ministère de la Construction, du Logement et de l’urbanisme, a entrepris de démolir ce bâtiment conformément à la loi n° 2019-576 du 26 juin instituant code de la Construction et de l’habitat.

Il convient de signaler qu’avant de mener cette opération de démolition, l’antenne d’Abobo a adressé un courrier à Madame le maire de la commune, pour solliciter l’évacuation du bâtiment dans les meilleurs délais.

Ce qui fut fait compte tenu de l’urgence.

Le MCLU tient par cette action, à exprimer son attachement à garantir un cadre urbain sécurisé et assaini aux populations.

