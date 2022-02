Côte d’Ivoire : des formations adaptées aux besoins socio-économiques du pays (Dr Méké Méité)

L’hypothèse d’une probable candidature du colonel Assimi Goïta à la prochaine présidentielle a été écartée par le projet portant révision de la Charte de la transition.

Le Conseil National de la Transition (CNT), organe législatif de la transition au Mali, s’active. Il vient de proposer un projet de révision devant modifier certaines dispositions de la charte de transition. La date de la séance plénière n’a pas encore été fixée, mais les nouvelles dispositions prennent en compte des recommandations des Assises Nationales de la Refondation (ANR), tenues du 15 au 21 novembre 2021.

L’Université de San Pedro (USP) ambitionne d’être un pôle d’excellence où sera formée l’élite de demain.

Dernière-née des universités publiques de Côte d’Ivoire, l’Université de San Pedro (USP) est un pôle universitaire thématique avec des formations innovantes proposées par quatre Unités de Formation et de Recherche (UFR).

L’UFR Agriculture, Ressources halieutiques et Agro-industrie pour répondre au besoin en ressources humaines dans les grandes industries du pays, l’UFR Sciences de la mer pour former des étudiants hautement qualifiés dans les domaines de l’océanographie, les ressources marines et les sciences des littéraux, l’UFR Logistique, Tourisme, Hôtellerie-Restauration pour relever le défi de la qualification du personnel dans le secteur du tourisme ivoirien et soutenir l’ambition de la Côte d’Ivoire de devenir la 5e destination touristique africaine d’ici à 2025 et l’UFR Sciences de la santé pour la formation de médecins généralistes.

Cette université compte également une Classe préparatoire aux Grandes Écoles (CPGE) : Mathématiques, Physiques et Sciences de l’Ingénieur (MPSI) et deux Écoles d’ingénieurs, notamment l’École d’ingénieurs en Bâtiment et Travaux publics et l’École d’ingénieurs en Construction navale.

Des filières d’enseignement qui épousent les aspirations d’une ville considérée comme le 2ème poumon économique du pays. Elles cadrent avec la vision du Président de la République de favoriser l’adéquation entre la formation et l’emploi. L’USP préfigure l’université de demain en Côte d’Ivoire.

« Les formations dispensées à l’université de San Pedro sont adaptées au temps et aux besoins socio-économiques des Ivoiriens. Elles permettront à la ville de San Pedro, ville balnéaire et portuaire, de devenir une ville universitaire compétitive qui participera au rayonnement économique du pays », déclare le Pr Méké Meïté, président de l’Université de San Pedro.

Bâtie sur une superficie totale de 302 hectares, l’université dispose de plusieurs amphithéâtres et salles de Travaux dirigés (TD) entièrement équipés pour un environnement propice à l’apprentissage.

Orienté à l’USP en Classe préparatoire Mathématiques, Physiques et Sciences de l’Ingénieur (MPSI) après l’obtention de son Baccalauréat série E au lycée technique de Bouaké, Jean Baptiste Ackey Ackey est satisfait de la qualité de l’enseignement. « Nous bénéficions ici, en plus des cours théoriques, de cours pratiques et de sorties qui nous permettent de mieux comprendre les cours », affirme-t-il.

En attendant l’ouverture des cités universitaires, les étudiants sont logés au lycée professionnel de San Pedro, aménagé pour les accueillir. « Deux cars flambants neufs assurent la navette entre les logements et l’université. Ici, toutes les conditions sont réunies pour d’excellents résultats », nous dit Anne Gemima Goh, étudiante en première année en Classe préparatoire MPSI.

L’université dispose d’un restaurant de près de 1 000 places. « L’université est éloignée du centre-ville. Ce restaurant nous permet de nous restaurer sur place et dans de bonnes conditions, à seulement 200 FCFA », se réjouit Amoan Phannelle Kié, étudiante en première année des Sciences de la Mer.

La première pierre de l’infrastructure a été posée le 30 novembre 2018 par le Premier Ministre feu Amadou Gon Coulibaly. L’université a ouvert ses portes le 19 octobre 2021 avec plus de 400 étudiants. Elle accueillera à terme, plus de 20.000 étudiants. L’objectif est d’accroître la capacité d’accueil de l’enseignement supérieur et surtout, de spécialiser des jeunes pour en faire des acteurs compétents pour le développement de chaque région du pays.

De 2015 à 2021, ce sont trois nouvelles universités qui ont été ouvertes. Il s’agit de l’Université virtuelle créée le 9 décembre 2015, l’Université de Man ouverte en février 2016 et l’Université de San Pedro. L’ouverture de celle de Bondoukou est prévue pour octobre 2022.

Tout ceci matérialise la vision du Président de la République Alassane Ouattara qui fait de l’Homme le pilier central d’une Côte d’Ivoire Solidaire.

