Côte d’Ivoire: des individus ont usurpé mon identité sur Facebook pour escroquer

“Des individus mal intentionnés ont usurpé mon identité pour créer plusieurs faux profils Facebook, et s’adonner à des actes d’escroquerie. Si vous recevez une demande d’amitié ou une sollicitation quelconque provenant de l’un de ces comptes, je vous prie de n’y accorder aucun intérêt par crainte de vous faire arnaquer.” Explique la députée de Gohitafla, Naya Jarvis Zamblé à propos des multiples comptes portant son nom sur Facebook.

En vrai, ils sont tous faux. Du moins, à l’exception d’un seul, “Naya Jarvis Zamble”, le nom authentique de son compte Facebook. En plus de cela, la plus jeune députée de Côte d’Ivoire, après avoir remarqué la supercherie derrière toute cette mascarade, s’est empressée de faire un post ce mercredi 02 juin 2021 sur son compte social Facebook en vue de prévenir ses proches et ses nombreux abonnés à rester vigilants et à ne tomber dans aucun coup foireux de ces usurpateurs d’identité.

Notons aussi que ce phénomène est de plus en plus grandissant en Côte d’Ivoire qu’ailleurs dans le monde. D’autant plus que les réseaux sociaux sont accessibles à tout le monde, voyez qu’il est facile comme de l’eau à boire d’usurper l’identité d’une tiers personne.

Cependant, des techniques existent pour éviter d’en être victime ou d’être exposé à ce genre de pratiques. C’est si simple, premièrement, vous devez avoir le même reflexe que ce cadre du RHDP et ensuite, signaler à Facebook, tout compte portant votre nom. Voici en autres quelques techniques qui vous mettraient à l’abri de ces actions malveillantes.

D.Tahé

Comments

comments