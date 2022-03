Côte d’Ivoire : des perturbations d’électricité dans plusieurs villes de l’intérieur

Des villes de l’intérieur du pays pourraient connaître des perturbations dans la fourniture électrique. La raison, des travaux de maintenance sur le réseau national.

La ligne 225 kV de Taabo/Kossou est concernée par les travaux de maintenance. Et cela fait partie du programme pour l’amélioration de la qualité de l’électricité dans certaines villes de l’intérieur du pays. À l’initiative de la Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE), cette action va se faire les samedi 5 et dimanche 6 mars 2022.

« Ces travaux entraîneront quelques perturbations de la fourniture de l’électricité » dans plusieurs zones.

Ce sont : Guiberoua, Saioua, Toumodi, Abengourou et Niablé et localités rattachées pour la journée du samedi 5 février. Et les zones de Dimbokro, Arrah, M’batta, Bongouanou, Yakasse Attobrou, Transua, Apprompronou et localités rattachées comme mentionné dans un communiqué de la CIE dont 7info a reçu copie.

La compagnie ivoirienne d’électricité rassure toutefois que ses équipes sont mobilisées et que des dispositions sont prises pour limiter la durée de ces perturbations pendant l’exécution des travaux.

Comments

comments