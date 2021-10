Côte d’Ivoire: des pompiers du PAA outillés pour assurer au mieux leur fonction

Depuis 2020, douze pompiers stagiaires du Port Autonome d’Abidjan (PAA), ont pris part à des formations visant à renforcer leurs capacités dans le domaine de la sûreté. Ces formations portant sur les acquis de la bonne gestion des postes de Chef d’équipe et de Chef d’Agrès sont maintenant achevées. Elles ont été dispensées par le Cabinet Expertise France dans le cadre du projet Wecaps initié par l’Union Européenne (UE) dans le but d’améliorer les compétences des acteurs des ports africains. La cérémonie de clôture de cette série de formations, qui s’est déroulée sur deux ans, a eu lieu le 22 octobre 2021, à la caserne des sapeurs-pompiers du PAA, en présence des représentants de l’UE, du projet Wecaps, des expert-formateurs d’Expertise France et de l’Autorité Portuaire représentée par le Commandant SORO Sinaly. A cette occasion, les stagiaires ont reçu leur parchemin de fin de formation et les félicitations des officiels présents à la cérémonie.

