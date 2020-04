Côte d’Ivoire: deux partis politiques rejoignent la plateforme Gp-Paix

Le Groupement des partenaires pour la paix (Gp-Paix), plateforme politique fondée par Henriette Lagou s’est agrandie de deux partis politiques qui y ont signé leur adhésion vendredi 10 avril 2020.

La cérémonie s’est déroulée aux Deux Plateaux, au siège du Rpc-Paix, le parti leader de la plateforme, en présence de Koné Rose, coordinatrice par intérim.

Les deux nouveaux entrants sont Ensemble pour la Renaissance de la Côte d’Ivoire (Erci) dirigé par Tra Bi Ca Paul et l’Union pour la démocratie totale en Côte d’Ivoire (Udtci) présidée par Bonta Goué Fernand. Ce dernier parti, fondé par Feue Tia Monnet Bertile était avant le décès de sa fondatrice membre de l’Alliance des forces démocratiques (Afd) de Pascal Affi N’guessan. Ces deux partis ont été choisis parmi six formations politiques qui ont postulé pour leur entrée au Gp-Paix, selon Loulou Yoro, secrétaire général de ladite plateforme. Tra Bi Ca et Bonta Goué ont exprimé leur joie d’appartenir à cette plateforme qui fait de la préservation de la paix son ambition et sa priorité. Ils ont promis de donner le meilleur d’eux-mêmes pour mériter la confiance placée en eux. Ce, d’autant plus qu’au moment où ils arrivent, le groupement politique est en proie à quelques dissensions internes ayant abouti à l’expulsion d’un membre jugé truand.

« Nous nous sommes réunis au sein du Gp-Paix au nom de l’amour et de l’amitié pour impacter sur le peuple ivoirien notre envie de paix, de fraternité et de cohésion sociale. Je suis convaincu que ce sont ces valeurs que nous avons diffusées depuis que nous sommes créés qui font qu’aujourd’hui des partis politiques veulent faire leur entrée au Gp-Paix », s’est réjoui le secrétaire général Loulou Yoro dans son allocution. « Travaillons ensemble main dans la main pour une plus grande cohésion et une véritable entente afin d’avoir la confiance des ivoiriens », a prodigué en guise de conseils la coordinatrice par intérim, Koné Rose.

