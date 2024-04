Côte d’Ivoire : Dr Carine Ouattara élevée au rang d’ambassadeur de la paix de L’OIRP

A l’initiative de l’Organisation Internationale pour la Recherche de la Paix (OIRP), la coach ivoirienne de l’amour, Carine Ouattara a été élevée au rang d’Ambassadeur de la paix ce vendredi 12 avril 2024 à Abidjan.

La célèbre coach Love Dr Carine Ouattara va désormais œuvrer en tant qu’Ambassadrice de la paix en Côte d’Ivoire. Ce titre lui a été attribué au cours d’une cérémonie de distinction et d’accréditation organisée ce vendredi 12 avril 2024 à Abidjan, en présence du président de l’OIRP, Silas Tiéoulé et plusieurs acteurs internationaux de paix.

Il s’agit d’une distinction honorifique qui non seulement vise à encourager toutes ses actions en faveur de la paix, mais qui l’engage à œuvrer davantage dans cette vision de promouvoir la paix, comme indiqué par le premier responsable de l’OIRP dans son intervention à l’occasion.

« Aujourd’hui nous vous honorons et vous félicitions pour notre travail infatigable en faveur de la promotion de la paix et de la justice sociale. Nous organisation internationale pour la recherche de la paix sommes là pour vous donner notre main d’association pour que tous sur un commun accord, puissions évoluer avec cette vision qui est la promotion de la paix », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter « Dr Nouho Carine Ouattara, est un exemple vivant de ce que nous pouvons tous accomplir si nous nous engageons à travailler ensemble et à dépasser nos différences. Elle a toujours consacré son énergie et son temps à œuvrer pour la résolution des conflits, la cohésion, les actions sociales et humanitaires, le renforcement des liens entre les peuples et la culture de la paix. Votre détermination, votre compréhension et votre compassion à la capacité de l’humanité à s’unir sont une source de motivation pour nous (…).

Pour le président de l’OIRP « la paix c’est la fondation du développement, de la prospérité et le vivre ensemble en harmonie. Et une paix sans la femme est comme un développement non durable, une prospérité éphémère (…)», soutient il.

Pour sa part, son excellence Carine Ouattara a exprimé sa gratitude à l’organisation et à tout ses proches collaborateurs pour la marque de confiance. « C’est un sentiment de fierté pour moi de recevoir cette distinction aussi noble », s’est t elle réjoui.

« L’amour c’est la seule chose sur terre qui réunit corps âme et esprit. C’est avec beaucoup d’amour que je vais, avec l’appui de l’OIRP continuer ma mission d’amour a quoi s’ajoute une mission de paix », a t elle expliqué révélant par ailleurs, ses défis pour les prochaines élections présidentielles prévues en 2025 en Côte d’Ivoire.