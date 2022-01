Côte d’Ivoire : drame à Angouakro

C’est une nuit de grande frayeur qu’ont vécu les populations d’Angouakro le 25 Janvier. Une forte détonation les a obligés à ecourter leur sommeil, à 03 heures 30. En se réveillant, en effet, les habitants de ce village situé à 37 km de Ouéllé, sur l’axe Ananda-M’Bahiakro, ont découvert un véhicule en feu. 4 hommes ont perdu la vie dans cet incendie soudain dont les circonstances ne sont malheureusement pour l’heure pas encore élucidées. Voici l’essentiel de l’information que nous avons reçue de sources sécuritaires concordantes résidant dans la région de l’Iffou.L’épave du véhicule après l’extraction des infortunées victimes.

Selon ce qui nous a été rapporté, il s’agit d’un véhicule de marque Mercedes Benz genre auto car, immatriculé 4045 GH 01, affecté au transport public de voyageurs. L’explosion suivie de l’incendie de la cabine moteur a embrasé l’engin roulant sans que l’on en sache la raison principale. Occasionnant 04 morts et des dégâts matériels importants sur le minicar.

Les populations ont donc trouvé une épave sur la chaussée, cette nuit là. Intriguées, elles ont alerté la Brigade de Gendarmerie de Ouéllé, territorialement compétente, vers 06 heures du matin qui s’est immédiatement rendue sur les lieux. Les gendarmes étaient accompagnés d’un médecin pour les constatations d’usage, nous ont appris nos sources.

Le premier constat ne montre aucun trou dans le bitume, sur la chaussée.Les agents de la maréchaussée ont découvert 4 hommes dans le véhicule incendié. Soit 03 Ivoiriens et 01 Burkinabé. Il s’agit des nommés Traoré Cheick Oumar, le conducteur, de ses deux apprentis, Bamba Ibrahim et Bah Bakary (Ivoiriens), et du mécanicien, Gansaoré Daouda, (Burkinabé).

Les corps ont été enlevés et transférés aux services de pompes funèbres à Bocanda.

Le Procureur de la République a été informé et une enquête ouverte.

