Côte d’Ivoire / Drame à Koumassi : Inhumation des 4 défuntes

Les quatre jeunes filles retrouvées mortes dans une résidence dans un immeuble au quartier Divo non loin du centre de santé urbain, dans la commune de Koumassi, ont été inhumées, le samedi 22 janvier 2022, au cimetière municipal de la même commune.

Dans une ambiance difficilement supportable par des centaines de parents, amis et connaissances, les quatre cercueils qui renfermaient les dépouilles des jeunes filles ont été sortis des corbillards.

Sans une cérémonie particulière, ces cercueils ont été placés devant les tombes par de jeunes, qui les ont descendus au fur et à mesure.

Ce moment a été difficile pour les éléments de forces de l’ordre déployés massivement, notamment, des policiers des commissariats de Koumassi, de district, du commissariat spécial et des gendarmes de la brigade locale.

Comments

comments