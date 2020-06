[Côte d’Ivoire/Education Catholique] Emile Aleba, Secrétaire Exécutif National Adjoint chargé de la Comptabilité et des Finances de cette institution : «nous avons d’énormes difficultés pour recouvrer toutes les scolarités auprès des parents »

Abidjan, 05-06-2020 (Abidjantv.net) La pandémie à coronavirus continue de secouer fortement tous les secteurs d’activités dans le monde entier. Cette crise sanitaire a impacté négativement l’éducation catholique ivoirienne qui révèle un déficit de 2 milliards FCFA.

La crise sanitaire à coronavirus n’a pas épargné l’école catholique. Cette Institution croule sous le poids d’un préjudice financier de 2 Milliards FCFA , du fait des scolarités non recouvrées, tel qu’annoncé par Emile Aleba, Secrétaire Exécutif National Adjoint chargé de la Comptabilité et des Finances de cette institution, le jeudi 04 juin 2020, lors du ‘’Séminaires sur l’évaluation de la situation née de la Covid-19 et du bilan partiel du plan d’action de mise en œuvre des résolutions du système éducatif catholique’’ , qui a vu au Centre Diocésain de Yamoussoukro, une vingtaine de participants notamment les Secrétaires exécutifs Diocésains de l’Education Catholique (SEDEC) et des chefs de groupes de travail sur la réforme de l’Education Catholique. « L’Education Catholique fait partie des secteurs qui ont subi des impacts directs de la Covid-19. Aujourd’hui, nous avons d’énormes difficultés pour recouvrer toutes les scolarités auprès des parents, certains sont encore hésitants à ramener leurs enfants, du fait de l’évolution de cette pandémie. Ce n’est pas moins de 2 milliards de créances », a révélé le responsable de la comptabilité et des Finances. Poursuivant, Emile Aleba s’est réjoui du fait que « depuis fin mai, les impayés pour le compte de l’année 2018-2019 viennent d’être soldés ».

Affirmant par ailleurs que, le mandatement de la contribution financière de l’Etat pour le compte de l’année 2019-2020 est encore attendu, et que cette situation est de nature à déprogrammer, et à mettre à mal toutes leurs prévisions et planifications.

Le chargé de la Comptabilité et des Finances de l’Education Catholique de Côte d’Ivoire a, en termes de solutions, plaidé afin que les parents d’élèves s’acquittent des reliquats de la scolarité de leurs enfants. « Nous savons tous que la situation n’est pas aisée. C’est un effort supplémentaire que nous leur demandons pour que nos écoles soient à mesure de boucler leur fin d’année et de préparer la rentrée prochaine avec plus de sérénité » a-t-il plaidé. Avant de solliciter l’appui financier de l’Etat de Côte d’Ivoire « nous avons sollicité l’Etat dans le cadre de son plan d’assistance économique et humanitaire à l’endroit des entreprises privées, pour que l’Education Catholique puisse bénéficier de cette contribution qui vise à soutenir notre organisation », a confié Emile Aleba.

Débutés le jeudi 04 juin, les travaux sur l’Evaluation de l’évolution de la situation née de la Covid-19 et le bilan partiel du plan d’action de mise en œuvre des résolutions du système éducatif catholique se referment ce vendredi 5 juin 2020, par la présentation du module portant sur l’évaluation de la mise en œuvre du cadre administratif.

Brigitte GBAGBO

