Côte d’Ivoire: elle avoue le secret du Bizi et dénonce les localités

ON FAIT MEDICAMENTS POUR ATTIRER BEAUCOUP PLUS DE CLIENTS. ON FAIT MEDICAMENTS POUR ATTIRER BEAUCOUP PLUS DE CLIENTS.

“Gérer bizi c’est pas si facile que ça. Il ne suffit pas d’être belle, oui certes le physique compte mais ce qui compte le plus c’est ce sur quoi tu doit t’arrêter pour ne jamais manquer de clients, surtout les clients qui payent bien.

Aujourd’hui tu peux avoir un client, gérer ton mouvement mais demain il risque de ne plus revenir parce que il y’en a qui ne sont pas accros, alors pour les rendre accros et les tenir au bout des doigts on a recours à des pratiques occu*ltes.

Dans ce domaine chacun a son couloir, chacun a sa façon de faire ses rituels mais les couloirs les plus fréquentés par nous les géreuses sont : Korhogo, Soubré, ferké, man, Bondoukou, il y’en a une dizaines mais surtout Béoumi. Là-bas a Béoumi il y’a une tata qui est réputée dans notre domaine pour ses réussites. Elle fait les médicaments pour plusieurs et nombreuses sont aujourd’hui a Marcory, Angré et Cocody.

Souvent on met un parfum travailler sur nous avant de sortir, on met un médicament dans notre toto, on fait des incantations, ont attaches certains clients qui ont de l’argent mais les 2 plus lourdes sont pratiqués par une poignet d’entre nous et j’en fais partie, :