Côte d’Ivoire/Enrôlement sur la liste électorale: ONU Femmes soutient les Ongs des droits des femmes dans la sensibilisation

La présidentielle d’octobre 2020, en Côte d’Ivoire avance à grands pas. Les populations ivoiriennes sont à cet effet, sensibilisé quant à leur inscription et leur enrôlement pour l’obtention de leur précieux sésame qui, leur permettra à coup sûr de participer aux prochaines échéances électorales.

C’est donc à juste titre que Onu Femmes a soutenu les Ongs des droits des femmes dans la sensibilisation pour l’inscription sur la liste électorale et l’enrôlement pour l’obtention de la Carte Nationale d’Identité dans 6 régions du pays (District d’Abidjan et régions du Tonkpi, Gontougo, Haut Sassandra, Poro et du Sud-Comoé).De même, dans le grand Abidjan, 2000 commerçantes des marchés ont été sensibilisées sur l’intérêt d’être inscrites sur la liste électorale ainsi que les mesures préventives contre le nouveau coronavirus. Au cours de cette rencontre, plusieurs femmes sensibilisées ont reçu des masques à usage domestique fournis par Onu Femmes et produits par les femmes des TPPME productrices d’équipements de protection contre le nouveau coronavirus.

