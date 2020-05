Côte d’Ivoire: Étienne M’Ponon, SG de EDS convoqué à la brigade de recherche

Étienne M’Ponon, SG de la plateforme ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS) est convoqué le jeudi 14 mai 2020 à la brigade de recherche.

L’on apprend de sources proches de la plateforme ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS) de Ouegnin que son secrétaire général Étienne M’Ponon a été convoqué ce jeudi 14 mai 2020 à 10 heures à la brigade de recherches au Plateau.

Pour l’heure l’on ne sait les motifs réelles de la convocation. Selon certaines informations, elles seraient liées à l’affaire Serge Koffi Le Drone, le cyberactiviste pro-Gbagbo, interpellé le 07 mai 2020 à Yopougon Sogefia pour trouble à l’ordre public, incitation à la haine et à la révolte, appel à la rébellion et à la destruction de biens publics et diffamatoires et injures sur internet.

Selon le confrère KOACI, Étienne M’Ponon pourrait être l’un de ses financiers voire transmetteur de contenu qu’était chargé de diffuser Serge Koffi Le Drone, le cyberactiviste pro-Gbagbo.

