Côte d’Ivoire: Ferkessédougou, le corps d’une jeune fille découvert dans une mare de sang

A Ferkessédougou, au nord de la Côte d’Ivoire, la paisible journée dominicale du 13 Juin 2021 a, finalement, été perturbée, la nuit tombée, par un mortel coup de feu, dans le quartier de Saint Paul résidentiel.

Selon des témoins, le coup de feu a été entendu aux environs de 22 heures dans le chic quartier Saint Paul (résidentiel extension), derrière le Lycée Kiyali Pauline. Sur le lieu où était parti le coup de feu, gisait le corps sans vie d’une jeune fille, la vingtaine qui manifestement, a été abattue à bout portant.

Angoissées par cet événement dramatique, les populations ont tous les regards tournés vers la police qui certainement ouvrira une enquête et pourrait interpeller le ou les présumés coupables et les motivations de l’acte ignoble.

Pour finir, il convient de rappeler que Ferkessédougou fait partie de la région du Tchologo et détient une part de la production nationale de mangues.

