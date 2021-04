Côte d’Ivoire/ Gagnoa: un instituteur décède devant sa banque, le jour de son rappel

En Afrique et plus précisément en Côte d’Ivoire, l’on verrait ce décès sous un prisme du mystique.

Rien, absolument rien ne pourrait justifier cette tragique mort et de surcroit devant sa banque, le jour de son rappel, si l’explication la plus plausible ne tire pas tout son sens du surnaturel.

En tout cas, ce sont les explications qui découlent, pour la plupart, de ce tragique décès de Florent Lobognon, de la 37e promotion du Centre d’Animation et de Formation Pédagogiques (CAFOP) supérieur de Yamoussoukro.

Alors que l’instituteur se rendait à sa banque le samedi dernier pour récupérer son rappel, une scène tragique va s’y produire.

Comme rapporté sur place, l’enseignant s’est écroulé et n’a pu malheureusement se relever après des jours passés dans le coma.

Selon les informations en notre possession, l’enseignant est tombé devant la banque avant même qu’il ne procède au retrait de son argent.

Transféré urgemment au centre hospitalier régional (CHR) de Gagnoa, l’instituteur y a rendu malheureusement l’âme.

Un drame qui vient plonger non seulement la famille biologique de l’instituteur dans le désarroi, mais aussi la 37e promotion du CAFOP dont il est issu.

Perle Lola

