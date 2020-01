Côte d’Ivoire: Gbi De Fer appelle à la paix et invite la jeunesse à dire “non aux armes”

Organisée par l’artiste humoriste Gbi De Fer, la journée de la paix dénommée la MARCHE BLANCHE, s’est tenue ce matin samedi 11 janvier au palais des Sports de Treichville.

Gbi De Fer et ses amis Gbazé Thérèse, Tiane, Aklane accompagnés de bien d’autres artistes ont égayé le nombreux public qui a répondu à l’appel et ont tour à tour sensibilisé les jeunes sur la nécessité de ne pas céder aux discours guerriers et à toutes velléités de prendre les armes pour des ambitions politiques .

“OUI À LA PAIX ET NON AU CRÉPITEMENT DES ARMES.”

Aminata24

